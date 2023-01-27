Умер самый титулованный советский самбист

Трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница умер в возрасте 73 лет

Трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница умер в возрасте 73 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

«Ушел из жизни непревзойденный чемпион по самбо, замечательный, добрый человек — Александр Михайлович Пушница. Нам всем еще предстоит осознать, какая это потеря», — заявил Шелест, выразив соболезнования близким бывшего спортсмена. По информации ТАСС, Пушница долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Пушница был самым титулованным советским самбистом. Он трижды завоевывал золотые медали на чемпионатах мира (1974, 1979, 1983), дважды — на чемпионатах Европы (1976, 1984). На счету спортсмена также девять побед на чемпионатах СССР (1974-1980, 1983, 1984).

После окончания спортивной карьеры Пушница занимал пост заместителя председателя Федерации самбо Омской области. Также он является почетным гражданином Омска и Омской области.