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17:43, 27 января 2023Спорт

Умер самый титулованный советский самбист

Трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница умер в возрасте 73 лет

Фото: Вячеслав Ун Да-Син, Михаил Черничкин / ТАСС

Трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница умер в возрасте 73 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

«Ушел из жизни непревзойденный чемпион по самбо, замечательный, добрый человек — Александр Михайлович Пушница. Нам всем еще предстоит осознать, какая это потеря», — заявил Шелест, выразив соболезнования близким бывшего спортсмена. По информации ТАСС, Пушница долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Пушница был самым титулованным советским самбистом. Он трижды завоевывал золотые медали на чемпионатах мира (1974, 1979, 1983), дважды — на чемпионатах Европы (1976, 1984). На счету спортсмена также девять побед на чемпионатах СССР (1974-1980, 1983, 1984).

После окончания спортивной карьеры Пушница занимал пост заместителя председателя Федерации самбо Омской области. Также он является почетным гражданином Омска и Омской области.

Анастасия Борисова
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