Условия США по смягчению антироссийских санкций объяснили

Политолог Бышок назвал условие США по смягчению антироссийских санкций повторением тезисов

США, говоря о снятии санкций с России при условии вывода войск со всей территории Украины, повторяют ранее озвученные тезисы. Так заявление заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в разговоре с «Лентой.ру» объяснил кандидат политических наук Станислав Бышок.

Это заявление ничего нового не говорит. Санкции были введены после начала боевых действий, соответственно вводящие санкции ведомства, официальные представители, говорили, что, когда все вернется на прежние позиции, санкции будут убраны. В данном случае Виктория Нуланд просто повторяет свои тезисы Станислав Бышок кандидат политических наук

«Никто не говорил, что санкции будут навечно вне зависимости от поведения России. В данном случае она озвучила позицию, которая сейчас не считается приемлемой для России. Речь не идет о том, что вы сделаете шаг назад, и мы сделаем шаг назад в отношении санкций. Говорится о том, что вы сделаете все шаги назад, уйдете со всей территории Украины, и мы будем отменять санкции. Это не смягчение позиции Соединенных Штатов, это повторение этой позиции в таком ключе. Есть повторение позиции в ключе наступательном, а есть то же самое, но сказанное менее конфронтационно», — сказал политолог.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Нуланд, отметил, что позиции Москвы и Вашингтона расходятся. «Практически был повторен набор тезисов, которые свидетельствуют об отсутствии маневра и гибкости в позиции США, которая в свою очередь диаметрально расходится с нашей позицией», — сказал представитель Кремля.

О готовности смягчить ограничения против России в обмен на вывод войск с территории Украины Виктория Нуланд сообщила 26 января. Она добавила, что ее мнение совпадает с позицией госсекретаря США Энтони Блинкена по данному вопросу.