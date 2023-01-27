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12:19, 27 января 2023Мир

В Кремле ответили на слова Нуланд о России

Песков объяснил заявления Нуланд о возможном смягчении санкции отсутствием маневра у США

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Заявления госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд говорят о том, что у Вашингтона отсутствуют маневр и гибкость, сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Практически был повторен набор тезисов, которые свидетельствуют об отсутствии маневра и гибкости в позиции США, которая в свою очередь диаметрально расходится с нашей позицией», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать слова Нуланд о смягчении санкций шагом в сторону переговорного процесса.

Он также подчеркнул, что дипломатических решений вопроса из-за слов Нуланд по-прежнему не просматривается.

Ранее Нуланд заявила о готовности Вашингтона смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вывода с территории этой страны ВС России. Она также отметила, что приветствовала бы ослабление санкций в том случае, если бы Москва приняла решение «вести серьезные переговоры и вывести свои силы с территории Украины», а также заявила о готовности «вернуть» территории, ранее вошедшие в состав России.

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Варвара Кошечкина
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