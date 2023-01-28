Бетербиев ответил на вопрос о возможности проведения боя против Усика

Российский боксер Бетербиев рассказал, что готов провести поединок с украинцем Усиком

Российский боксер Артур Бетербиев ответил на вопрос о возможности проведения боя против украинца Александра Усика. Его слова приводит Sky Sports.

«Готов ли я подраться с Усиком? Никаких проблем. Если вы организуете бой. Он успешен. И он проделал хорошую работу. Он хороший боец и многого добился», — рассказал Бетербиев. При этом он отметил, что он не следит за карьерой Усика.

В июне Бетербиев досрочно победил американца Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), принадлежавший его сопернику. Всего в карьере Бетербиев, выступающий в полутяжелой весовой категории, одержал 18 побед, не потерпев ни одного поражения.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса WBO, IBF, Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.