Депутат Госдумы призвал увеличить «болезненность» ударов России

Депутат Госдумы Морозов заявил, что «болезненность» ударов России должна быть увеличена

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что «болезненность» ударов России должна быть увеличена. Так он прокомментировал обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) больницы в поселке городского типа Новоайдар, передает РИА Новости.

«Ответ один и его разделяют все мои соотечественники! Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена», — сказал депутат. Также он отметил, что «уничтожение лиц, отдающих нацистам преступные приказы», в том числе украинского высшего политического руководства, должно стать «важным делом наших спецслужб и наших высокоточных ударов».

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ нанесли намеренный удар по больнице в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По данным оборонного ведомства, в результате обстрела погибли 14 человек, а 24 были ранены, пострадали в том числе пациенты больницы и медперсонал. Уточняется, что им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Позднее в сети появились предполагаемые кадры последствий удара украинской армии по больнице. На них видно, как над медучреждением поднимается столб дома. Предполагается, что видео снято из окна ближайшего здания.