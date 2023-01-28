Депутат Госдумы призвал увеличить «болезненность» ударов России
Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что «болезненность» ударов России должна быть увеличена. Так он прокомментировал обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) больницы в поселке городского типа Новоайдар, передает РИА Новости.
«Ответ один и его разделяют все мои соотечественники! Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена», — сказал депутат. Также он отметил, что «уничтожение лиц, отдающих нацистам преступные приказы», в том числе украинского высшего политического руководства, должно стать «важным делом наших спецслужб и наших высокоточных ударов».
Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ нанесли намеренный удар по больнице в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По данным оборонного ведомства, в результате обстрела погибли 14 человек, а 24 были ранены, пострадали в том числе пациенты больницы и медперсонал. Уточняется, что им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Позднее в сети появились предполагаемые кадры последствий удара украинской армии по больнице. На них видно, как над медучреждением поднимается столб дома. Предполагается, что видео снято из окна ближайшего здания.