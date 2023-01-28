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11:10, 28 января 2023Спорт

Российский биатлонист порассуждал о готовности выступать в нейтральном статусе

Российский биатлонист Василий Томшин заявил, что готов выступать в нейтральном статусе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский биатлонист Василий Томшин порассуждал о возможном допуске россиян до международных соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Атлет заявил, что готов выступать без флага и гимна. «Для меня важно участвовать в крупнейших мировых соревнованиях и побороться с лучшими биатлонистами мира. От нейтрального статуса моя национальность не изменится, все вокруг будут знать, из какой я страны», — рассказал Томшин.

25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение специальной военной операции на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

16 сентября 2022 года стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое длится с начала марта. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Алексей Гусев
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