Депутат Госдумы призвал применить гиперзвуковое оружие на Украине

Депутат ГД Гурулев заявил, что Россия должна применить гиперзвуковое оружие на Украине

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев призвал применить гиперзвуковое оружие на Украине. О такой необходимости он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

По словам политика, это поможет армии РФ продвинуться к победе и уменьшить ее потери. «Мы для этого его (прим. — «гиперзвук») и разрабатывали», — заявил Гурулев.

В 2023 году ВМФ России примет на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон». Генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что ракеты производят серийно, а боеприпас получил фрегат «Адмирал Горшков». 25 января впервые была отработана организация нанесения удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели в Западной Атлантике. Учения провели с помощью компьютерного моделирования.