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19:21, 28 января 2023Россия

Депутат Госдумы призвал применить гиперзвуковое оружие на Украине

Депутат ГД Гурулев заявил, что Россия должна применить гиперзвуковое оружие на Украине

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев призвал применить гиперзвуковое оружие на Украине. О такой необходимости он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

По словам политика, это поможет армии РФ продвинуться к победе и уменьшить ее потери. «Мы для этого его (прим. — «гиперзвук») и разрабатывали», — заявил Гурулев.

В 2023 году ВМФ России примет на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон». Генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов сообщил, что ракеты производят серийно, а боеприпас получил фрегат «Адмирал Горшков». 25 января впервые была отработана организация нанесения удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели в Западной Атлантике. Учения провели с помощью компьютерного моделирования.

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Илона Палей
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