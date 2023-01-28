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16:35, 28 января 2023Бывший СССР

В Полтавской области снесут памятник Пушкину

В Полтавской области Украины демонтируют памятник Пушкину

Фото: Shutterstock

В Полтавской области Украины снесут памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом в субботу, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Коло ньюс».

Речь идет о монументе, установленном в селе Беленченковка Миргородского района области. Решение о его демонтаже принял исполнительный комитет городского совета Гадяча, к которому административно относится село.

В дальнейшем памятник планируют передать в Гадячский историко-краеведческий музей, где он будет находиться на временном хранении.

Ранее в январе глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко захотел узаконить «борьбу с сотнями улиц Пушкина» в стране. Соответствующий документ был направлен на одобрение в Верховную Раду.

До этого, 31 декабря прошлого года, в киевском парке имени Пушкина вандалы изуродовали памятник поэту. Несколькими днями ранее, 29 декабря, улицу Пушкина захотел переименовать мэр находящегося на западе Украины города Луцка Игорь Полищук.

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Варвара Кошечкина
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