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15:42, 28 января 2023Мир

Шольц назвал цель Германии на Украине

Канцлер ФРГ Шольц назвал целью Германии на Украине не дать России расширить свои границы

Фото: Shutterstock

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что главная цель Германии на Украине — не позволить России расширить границы дальше. Об этом он заявил в видеообращении, которое есть на сайте правительства страны.

Россия не должна расширить границы с применением силы, считает Шольц. Он также назвал три принципа, которых собирается придерживаться Германия в конфликте на Украине. Шольц заявил, что прежде всего страна продолжит оказывать гуманитарную помощь, также ФРГ поддержит Киев в финансовом и военном плане. Кроме того, Берлин «предотвращает эскалацию, войны России с НАТО быть не должно».

Помимо этого, немецкий канцлер дал жителям своей страны обещание тщательно взвешивать все решения по Украине и выполнять их только вместе с партнерами. «Многие граждане сильно обеспокоены. И, конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы», — говорится в сообщении главы правительства. Шольц также попросил немцев довериться властям и добавил, что тогда они будут в безопасности.

24 января стало известно, что Германия согласилась отправить в республику танки Leopard 2 в качестве военной помощи. Помимо этого, будут выданы разрешения остальным странам на реэкспорт германской боевой техники.

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Варвара Кошечкина
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