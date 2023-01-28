Шольц назвал цель Германии на Украине

Канцлер ФРГ Шольц назвал целью Германии на Украине не дать России расширить свои границы

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что главная цель Германии на Украине — не позволить России расширить границы дальше. Об этом он заявил в видеообращении, которое есть на сайте правительства страны.

Россия не должна расширить границы с применением силы, считает Шольц. Он также назвал три принципа, которых собирается придерживаться Германия в конфликте на Украине. Шольц заявил, что прежде всего страна продолжит оказывать гуманитарную помощь, также ФРГ поддержит Киев в финансовом и военном плане. Кроме того, Берлин «предотвращает эскалацию, войны России с НАТО быть не должно».

Помимо этого, немецкий канцлер дал жителям своей страны обещание тщательно взвешивать все решения по Украине и выполнять их только вместе с партнерами. «Многие граждане сильно обеспокоены. И, конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы», — говорится в сообщении главы правительства. Шольц также попросил немцев довериться властям и добавил, что тогда они будут в безопасности.

24 января стало известно, что Германия согласилась отправить в республику танки Leopard 2 в качестве военной помощи. Помимо этого, будут выданы разрешения остальным странам на реэкспорт германской боевой техники.