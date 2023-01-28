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12:29, 28 января 2023Мир

Шольц пообещал немцам взвешивать все решения по Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал взвешивать все решения по Украине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц дал жителям своей страны обещание тщательно взвешивать все решения по Украине и выполнять их только вместе с партнерами. Об этом он заявил в еженедельном обращении к гражданам, передает ТАСС.

«Многие граждане сильно обеспокоены. И конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы», — говорится в сообщении канцлера.

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Варвара Кошечкина
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