Шольц пообещал немцам взвешивать все решения по Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал взвешивать все решения по Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц дал жителям своей страны обещание тщательно взвешивать все решения по Украине и выполнять их только вместе с партнерами. Об этом он заявил в еженедельном обращении к гражданам, передает ТАСС.

«Многие граждане сильно обеспокоены. И конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы», — говорится в сообщении канцлера.