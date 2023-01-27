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14:13, 27 января 2023Мир

Германия отказалась признать себя стороной конфликта из-за поставок танков

Посольство ФРГ в РФ отказалось признать Германию стороной конфликта из-за поставок танков

Фото: Philipp Schulze / dpa / Globallookpress.com

Германия, решившая поставить танки Leopard 2 Киеву, не является стороной украинского конфликта. Об этом говорится в заявлении посольства ФРГ, поступившем в «Ленту.ру».

«Поддержка Украины техникой в реализации ее индивидуального права на самооборону против ведущейся Россией в нарушение международного права агрессивной войны не делает Германию стороной конфликта», — подчеркнули в посольстве, сославшись на речь канцлера Германии Олафа Шольца в немецком бундестаге 25 января.

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Ранее Шольц заявил, что единственным мотивом поставок танков стала необходимость оказания дальнейшей помощи Киеву.

24 января Германия согласилась отправить танки на Украину. По данным издания Spiegel, Шольц разрешит поставить Киеву 10 Leopard 2.

Глеб Бажуткин
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