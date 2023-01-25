Шольц опроверг факт политического давления на ФРГ для поставки танков Киеву

Канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ передала танки Киеву без политического давления

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение правительства Германии о поставках Украине 14 танков Leopard 2А6 не было вызвано давлением со стороны политической элиты. По его словам, единственным мотивом стала необходимость оказания дальнейшей помощи Киеву. Об этом Шольц рассказал в интервью телеканалу ZDF.

Общаясь с журналистами, канцлер подчеркнул, что тот, кто поставляет танки, никогда не должен делать это по внутриполитическим причинам. При этом глава правительства ФРГ указал, что Германия всегда тесно координировала свои действия с союзниками. «При принятии любого решения мы всегда следили за тем, чтобы оно было подготовлено, хорошо продумано и чтобы решения принимались совместно с союзниками», — отметил он.

Шольц назвал верным решение об отправке боевых танков, при этом заметив, что идти на такой шаг без основного союзника ФРГ — Соединенных Штатов — было бы безответственно.

Ранее депутат Верховной Рады Чернев заявил, что поставка танков Abrams и Leopard 2A6 была достигнута благодаря проукраинскому лобби в Соединенных Штатах.