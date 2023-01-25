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00:17, 26 января 2023Мир

Шольц опроверг факт политического давления на ФРГ для поставки танков Киеву

Канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ передала танки Киеву без политического давления

Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение правительства Германии о поставках Украине 14 танков Leopard 2А6 не было вызвано давлением со стороны политической элиты. По его словам, единственным мотивом стала необходимость оказания дальнейшей помощи Киеву. Об этом Шольц рассказал в интервью телеканалу ZDF.

Общаясь с журналистами, канцлер подчеркнул, что тот, кто поставляет танки, никогда не должен делать это по внутриполитическим причинам. При этом глава правительства ФРГ указал, что Германия всегда тесно координировала свои действия с союзниками. «При принятии любого решения мы всегда следили за тем, чтобы оно было подготовлено, хорошо продумано и чтобы решения принимались совместно с союзниками», — отметил он.

Шольц назвал верным решение об отправке боевых танков, при этом заметив, что идти на такой шаг без основного союзника ФРГ — Соединенных Штатов — было бы безответственно.

Ранее депутат Верховной Рады Чернев заявил, что поставка танков Abrams и Leopard 2A6 была достигнута благодаря проукраинскому лобби в Соединенных Штатах.

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Екатерина Подвигина
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