На Украине объяснили поставку танков из США и Германии

Депутат Верховной Рады Чернев объяснил поставку танков работой проукраинского лобби в США

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев объяснил решение о поставке танков из США и Германии. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского парламента.

По его словам, договоренность о поставке танков Abrams и Leopard 2A6 была достигнута благодаря проукраинскому лобби в Соединенных Штатах.

«Наша схема, о которой мы вели переговоры с американцами многие месяцы, сработала. Наше танковое лобби, которое мы также много месяцев формировали в США, сработало», — заявил Чернев.