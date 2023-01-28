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04:44, 28 января 2023Мир

В МИД обвинили США в наращивании возможностей для шпионажа

Замглавы МИД РФ: США наращивают возможности для шпионажа через персональные устройства

Фото: Unsplash

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что США продолжают наращивать возможности для шпионажа через персональные устройства связи. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат обвинил Вашингтон в наращивании возможностей для шпионажа вопреки их лозунгам о защите прав человека. «Спецслужбы США были уличены в использовании шпионских программ "Пегасус" и "Графит" для взлома персональных устройств связи, компьютеров по всему миру», — подчеркнул он.

Ранее Сыромолотво заявил, что НАТО моделирует киберудары по учреждениям Калининграда и Москвы. По его мнению, Великобритания также усиливает русофобию в интернете и занимается «вымарыванием правды» о внешней политике страны.

До этого представитель российского МИД заявил о росте числа кибератак на Россию. По его словам, в прошлом году на фоне спецоперации на Украине количество кибератак на Россию выросло на 80 процентов.

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Марина Совина
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