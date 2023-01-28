В МИД обвинили США в наращивании возможностей для шпионажа

Замглавы МИД РФ: США наращивают возможности для шпионажа через персональные устройства

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что США продолжают наращивать возможности для шпионажа через персональные устройства связи. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат обвинил Вашингтон в наращивании возможностей для шпионажа вопреки их лозунгам о защите прав человека. «Спецслужбы США были уличены в использовании шпионских программ "Пегасус" и "Графит" для взлома персональных устройств связи, компьютеров по всему миру», — подчеркнул он.

Ранее Сыромолотво заявил, что НАТО моделирует киберудары по учреждениям Калининграда и Москвы. По его мнению, Великобритания также усиливает русофобию в интернете и занимается «вымарыванием правды» о внешней политике страны.

До этого представитель российского МИД заявил о росте числа кибератак на Россию. По его словам, в прошлом году на фоне спецоперации на Украине количество кибератак на Россию выросло на 80 процентов.