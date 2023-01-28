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01:00, 28 января 2023Мир

НАТО обвинили в моделировании киберударов по Калининграду и Москве

Дипломат Сыромолотов: НАТО моделирует киберудары по учреждениям Калининграда и Москвы

Фото: Unsplash

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что на организованных Великобританией учениях под эгидой НАТО моделируют нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат обвинил британцев в нацеливании их наступательных возможностей по российской информационной отрасли. По его словам, НАТО моделирует киберудары по учреждениям Калининграда и Москвы. Кроме того, Лондон усиливает русофобию в интернете и занимается «вымарыванием правды» о внешней политике России.

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По мнению Сыромолотова, Британия также поддерживает антироссийскую деятельность украинских хакеров. Он напомнил, что недавно стало известно о компьютерной атаке на почту Великобритании, которую связали с действиями Москвы.

«Через несколько дней Лондон и Киев провели консультации по киберпроблематике. Затем "IT-армия Украины" выступила с заявлением о планах атаковать "Почту России". Прискорбно, конечно, наблюдать за подобным спектаклем, призванным по задумке его режиссеров оправдать готовящуюся диверсию», — заключил дипломат.

Ранее Сыромолотов заявил о росте числа кибератак на Россию. По его словам, в прошлом году на фоне спецоперации на Украине количество кибератак на Россию увеличилось на 80 процентов.

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Марина Совина
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