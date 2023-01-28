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06:30, 28 января 2023Наука и техника

Военный историк рассказал о недостатках польских танков PT-91

Военный историк Кнутов сообщил, что польские PT-91 уступают советским Т-72 в бронезащите

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Польские танки PT-91 Twardy, которые получит Украина, уступают советским Т-72 в защите лобовой части. О недостатках PT-91 рассказал военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

Он отметил, что PT-91 — это Т-72, которые выпускали на территории Польши по лицензии. Кнутов подчеркнул, что PT-91 хуже машин, которые выпускали в Советском Союзе.

«Более того, лицензионные Т-72 имеют лобовую броню худшего качества, чем танки Т-72, разработанные для Советской армии. Это связано с тем, что некоторые слои отсутствовали в броне», — сообщил он. Эксперт добавил, что на PT-91 устанавливают динамическую защиту и новое оборудование.

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Базовую версию PT-91, которая стала развитием Т-72М1, приняли на вооружение в 1995 году. Танк получил дизельный двигатель мощностью 850 лошадиных сил, динамическую защиту ERAWA и новую систему управления огнем.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что помимо 14 танков Leopard 2 Киев получит от Варшавы 60 танков PT-91 Twardy.

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Даниил Иринин
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