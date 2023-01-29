Бивол оценил возможность провести бой с Усиком

Дмитрий Бивол заявил, что пока не видит возможности провести бой против Александра Усика

Российский боксер Дмитрий Бивол оценил возможность провести бой с украинцем Александром Усиком. Его слова приводит РБК.

«Я пока не вижу возможности выйти на ринг против Усика. У нас разные категории. Не могу сказать, что это бой моей мечты. Я даже не думал, что выйду боксировать с Усиком», — заявил спортсмен. Он добавил, что прежде всего рассматривает в качестве соперников боксеров из своей весовой категории.

Бивол выступает в полутяжелом весе и владеет чемпионским поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В профессиональной карьере он одержал 21 победу, не потерпев ни одного поражения. Усик удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в тяжелом весе.

Весной Усик должен провести бой с британцем Тайсоном Фьюри. «Я надеюсь, что бой пройдет в конце марта или начале апреля, именно на это мы рассчитываем на данный момент», — заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен.