Фитнес-эксперт посоветовала меньше тренироваться для успешного похудения

Фитнес-эксперт заявила, что при похудении нужно тренироваться не чаще трех раз в неделю

Фитнес-эксперт Сесилия Харрис посоветовала меньше тренироваться для успешного похудения. Ее слова приводит The Sun.

«Вы начинаете с ежедневных тренировок или выделяете по часу на каждую сессию, но в итоге терпите неудачу, потому что это слишком сложно вписать в ваш напряженный график», — заявила Харрис. Она пояснила, что нагрузки должны быть приятной рутиной, поэтому заниматься спортом лучше не чаще двух-трех раз в неделю по 25 минут.

Специалист также отметила важность восстановления и расслабления между сессиями. «Если вы продолжаете тренироваться, вместо того чтобы давать себе время на отдых, ваши мышцы не будут расти. Вы будете все больше уставать, что в конце концов приведет к травме», — добавила она.

Ранее ученые Сиднейского университета доказали, что легкая физическая активность, например, подъем по лестнице или подвижные игры с детьми, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 50 процентов, а онкологических — на 40 процентов. Уточняется, что для этого достаточно трех периодов активности в день продолжительностью 1-2 минуты.