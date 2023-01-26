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11:58, 26 января 2023Спорт

Ученые рассказали о влиянии незначительных нагрузок на продолжительность жизни

Ученые доказали положительное влияние незначительных нагрузок на продолжительность жизни

Фото: Simon Berger / Unsplash

Ученые Сиднейского университета доказали положительное влияние незначительных физических нагрузок на продолжительность жизни. Об этом сообщает Nature Medicine.

Исследования показали, что легкая физическая активность, например, подъем по лестнице или подвижные игры с детьми, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 50 процентов, а онкологических — на 40 процентов. Уточняется, что для этого достаточно трех периодов активности в день продолжительностью 1-2 минуты.

«Можно просто ускорить темп во время ходьбы или выполнять работу по дому с немного большей энергией», — добавил ведущий автор исследования Эммануэль Стаматакис.

Ранее британские ученые заявили, что дополнительные шестиминутные интенсивные тренировки улучшают работу мозга и помогают человеку лучше справляться с когнитивными процессами. Замена интенсивной деятельности легкой или бездействием, наоборот, оказывает негативное влияние.

Ксения Курашкина
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