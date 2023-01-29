Кадыров прокомментировал защиту Бетербиевым трех чемпионских титулов

Рамзан Кадыров заявил, что не сомневался в победе боксера Артура Бетерибиева над Ярдом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале оценил победу российского боксера Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом на вечере бокса в Лондоне.

«Дорогой брат в очередной раз закрепил за собой звание непревзойденного бойца, лучшего в своем деле! Его карьера стремительно идет вверх, оставляя позади некогда величавших себя непобедимыми бойцов», — заявил политик. Он подчеркнул, что между соперниками чувствовалось напряжение, однако он не сомневался в победе россиянина.

Российский боксер одержал победу над соперником техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории.

Всего в карьере Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Ярда теперь 23 победы и три поражения.

