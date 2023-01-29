Бетербиев защитил три чемпионских титула

Российский боксер Бетербиев победил британца Ярда и защитил три чемпионских титула

Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда на вечера бокса в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин одолел соперника техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории.

В июне Бетербиев досрочно победил американца Джо Смита-младшего. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Всего в карьере Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Ярда теперь 23 победы и три поражения.

