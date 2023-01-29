Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
5:4
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Елена Рыбакина
1:2
Завершен
Арина Соболенко
Australian Open (ж)
Куньлунь Ред Стар
3:2
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
2:3
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Колорадо Эвеланш
4:2
Завершен
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
02:18, 29 января 2023Спорт

Бетербиев защитил три чемпионских титула

Российский боксер Бетербиев победил британца Ярда и защитил три чемпионских титула
Артур Бетербиев и Энтони Ярд

Артур Бетербиев и Энтони Ярд. Фото: Andrew Couldridge / Action Images via Reuters

Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда на вечера бокса в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин одолел соперника техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории.

В июне Бетербиев досрочно победил американца Джо Смита-младшего. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Всего в карьере Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Ярда теперь 23 победы и три поражения.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Пригожин сообщил о взятии села Благодатное
Нетаньяху пообещал дать мощный ответ на атаки в Иерусалиме
Умер гитарист Том Верлен
Пользователи сети обсудили популярный способ гладить белье до появления утюга
В Тель-Авиве прошла массовая антиправительственная акция
В США заявили о дискуссии в Пентагоне о передаче Украине истребителей
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Бетербиев защитил три чемпионских титула
В Иране сообщили об атаке беспилотников на завод боеприпасов
Немецкие военные столкнулись с дефицитом медикаментов из-за Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.