Стали известны условия возможного перехода игрока «Зенита» в ПСЖ

«Чемпионат»: «Зенит» не отпустит Малкома в ПСЖ в аренду без опции обязательного выкупа

Стали известны условия возможного перехода бразильского нападающего «Зенита» Малкома в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, в петербургской команде не отпустят форварда в аренду без опции обязательного выкупа. Один из возможных вариантов перехода — полноценный трансфер. Отмечается также, что бразилец хотел бы вернуться в Европу, однако он не собирается ставить руководству «Зенита» ультиматум и не ставит себе цель уйти из клуба в зимнее трансферное окно.

27 января появилась информация, что ПСЖ заинтересован в трансфере бразильца. Уточнялось, что Малком может стать новичком парижан уже зимой 2023 года.

Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года. В сезоне-2022/2023 форвард провел 17 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.