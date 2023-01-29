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19:22, 29 января 2023Спорт

Тренер Бивола оценил победу Бетербиева над Ярдом

Тренер Бивола Геннадий Машьянов заявил, что его не впечатлил бой Бетербиева и Ярда

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Тренер чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов заявил, что его не впечатлил бой россиянина Артура Бетербиева против британца Энтони Ярда. Слова специалиста приводит Metaratings.

Машьянов отметил, что из-за избыточной массы тела Ярд начал замедляться к середине боя, однако и у Бетербиева не было высокой скорости. «Не могу сказать, что кто-то явно выигрывал на момент остановки, фифти-фифти. Артур попал навстречу», — добавил тренер. Он также заявил, что не видит смысла проводить реванш, и назвал британца бедным в техническом плане боксером.

Ранее в воскресенье, 29 января, Бетербиев одержал победу над Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелой весовой категории.

Всего в карьере Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Ярда теперь 23 победы и три поражения.

Ксения Курашкина
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