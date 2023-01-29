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19:57, 29 января 2023Мир

Лавров призвал Израиль и Палестину не усугублять конфликт

Глава МИД РФ Лавров призвал Израиль и Палестину не усугублять конфликт

Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 29 января, провел телефонные переговоры со своими коллегами из Израиля и Палестины Эли Коэном и Риядом аль-Малики. Во время беседы глава внешнеполитического ведомства РФ выразил соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных граждан в результате недавней эскалации напряженности и призвал страны воздерживаться от любых действий, способных усугубить конфликт. Соответствующая информация появилась на сайте российского МИД.

«С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям», — говорится в заявлении российского министерства.

Ранее Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прокомментировал реакцию палестинцев на смерть израильтян в результате теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме. Его возмутили кадры, на которых видно, как палестинцы радуются гибели семи человек, убитых террористом. Он назвал это ужасным и заявил о причастности властей Палестины к произошедшему.

27 января стало известно о стрельбе в синагоге в Восточном Иерусалиме. Семь человек погибли, как минимум десять человек пострадали. Полиция Израиля назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован.

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Варвара Кошечкина
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