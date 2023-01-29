Израиль обвинил власти Палестины в поощрении терроризма

Министр иностранных дел Израиля Коэн заявил, что власти Палестины поощряют терроризм

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прокомментировал реакцию палестинцев на смерть израильтян в результате теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме. В своем Twitter-аккаунте он обвинил власти Палестины в поощрении терроризма.

Коэна возмутили кадры, на которых видно, как палестинцы радуются гибели семи человек, убитых террористом. Он назвал это ужасным и заявил о причастности властей Палестины к произошедшему. «Эта террористическая атака — прямой результат подстрекательства палестинской администрации, которая поощряет терроризм и платит тем, кто убивает евреев», — уверен министр.

Он также отметил, что после Международного дня памяти жертв Холокоста, подобные сцены являются доказательством существования и процветания антисемитизма. Коэн призвал международное сообщество отреагировать и осудить такие проявления расизма.

О стрельбе в синагоге в Восточном Иерусалиме стало известно 27 января. Семь человек погибли, как минимум десять человек пострадали. Полиция Израиля назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован.