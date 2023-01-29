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11:51, 29 января 2023Россия

В Госдуме ответили на заявление НАТО о готовности к прямому конфликту с Россией

Депутат Журова: Россия знает о готовности НАТО к конфликту, поэтому и была начата СВО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shutterstock

Россия давно знает о готовности НАТО к прямому конфликту, поэтому и была начата специальная военная операция (СВО), заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она ответила на сделанное ранее заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра.

29 января глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заверил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Он также выразил мнение, что стратегические цели России выходят за пределы Украины и Москва стремится к «возвращению Советского Союза».

Мы знаем о планах НАТО давно, поэтому Россия и начала специальную военную операцию. Мы понимали, что надо попытаться остановить планы альянса хотя бы на Украине

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Эти запугивания уже звучали из уст многих западных политиков. Всем известно, что блок НАТО так или иначе был создан против России. Сейчас просто начался разгул их амбиций», — заявила Журова.

Депутат напомнила, что о планах военно-политического блока уже говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Несколько дней назад он заявил, что НАТО не допустит, чтобы победу в украинском конфликте одержал [президент России Владимир] Путин. У него было сделано достаточно серьезное заявление, и было понятно, что за этим еще что-то может последовать», — добавила она.

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19 января Роб Бауэр заявил, что угроза войны НАТО с Россией сохраняется. Он отметил, что вооруженное противостояние возможно независимо от исхода российской специальной военной операции на Украине.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби 25 января отметил, что угроза для стран Североатлантического альянса со стороны Москвы отсутствует.

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Варвара Кошечкина
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