Белый дом заявил об отсутствии угроз НАТО со стороны России

Джон Кирби: нет никаких свидетельств того, что Россия планирует удары по территории НАТО

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии угроз для стран Североатлантического альянса со стороны Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не видим абсолютно никаких указаний на то, что господин [президент России Владимир] Путин планирует удары по территории НАТО», — подчеркнул представитель американской администрации.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что угроза войны альянса с Россией сохраняется. По его словам, амбиции России останутся прежними вне зависимости от исхода конфликта на Украине.