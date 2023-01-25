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23:13, 25 января 2023Мир

Белый дом заявил об отсутствии угроз НАТО со стороны России

Джон Кирби: нет никаких свидетельств того, что Россия планирует удары по территории НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии угроз для стран Североатлантического альянса со стороны Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не видим абсолютно никаких указаний на то, что господин [президент России Владимир] Путин планирует удары по территории НАТО», — подчеркнул представитель американской администрации.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что угроза войны альянса с Россией сохраняется. По его словам, амбиции России останутся прежними вне зависимости от исхода конфликта на Украине.

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Варвара Кузьмина
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