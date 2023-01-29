Расследование диверсий на «Северных потоках» без участия России оценили

Аналитик Гривач: Россия не узнает результаты расследования диверсий на «Северных потоках»

Очень вероятно, что Россия никогда не узнает результаты расследования диверсий на «Северных потоках», сообщил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил продолжающееся расследование инцидента без участия Москвы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что расследование диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» все еще не закончено. Он пояснил, что взрывы на газопроводах произошли в акватории Швеции и Дании. В связи с этим обе страны продолжают вести расследование инцидента.

С такими подходами к расследованию, очень вероятно, что мы никогда не узнаем его результаты. При любом исходе. А что объявят официально по его итогам, сильно зависит от политической конъюнктуры Алексей Гривач заместитель генерального директора ФНЭБ

«По-моему, всем уже давно понятно, что это никакое не расследование: в лучшем случае его имитация с целью спустить процесс на тормозах, а в худшем — попытка скрыть улики, указывающие на исполнителей и заказчиков этой диверсии», — заявил Гривач.

26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании призвало суда обходить район инцидента.

Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — указывалось в заявлении компании.

После подобных сообщений выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.