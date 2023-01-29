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17:25, 29 января 2023Мир

Расследование диверсий на «Северных потоках» без участия России оценили

Аналитик Гривач: Россия не узнает результаты расследования диверсий на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Очень вероятно, что Россия никогда не узнает результаты расследования диверсий на «Северных потоках», сообщил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил продолжающееся расследование инцидента без участия Москвы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что расследование диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» все еще не закончено. Он пояснил, что взрывы на газопроводах произошли в акватории Швеции и Дании. В связи с этим обе страны продолжают вести расследование инцидента.

С такими подходами к расследованию, очень вероятно, что мы никогда не узнаем его результаты. При любом исходе. А что объявят официально по его итогам, сильно зависит от политической конъюнктуры

Алексей Гривачзаместитель генерального директора ФНЭБ

«По-моему, всем уже давно понятно, что это никакое не расследование: в лучшем случае его имитация с целью спустить процесс на тормозах, а в худшем — попытка скрыть улики, указывающие на исполнителей и заказчиков этой диверсии», — заявил Гривач.

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26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании призвало суда обходить район инцидента.

Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — указывалось в заявлении компании.

После подобных сообщений выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.

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Алена Шевченко
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