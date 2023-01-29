Комбат Ходаковский рассказал о сложностях при штурме занятых ВСУ городов

Командир «Востока» Ходаковский рассказал о сложностях при штурме занятых ВСУ городов

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские бойцы при штурме занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) городов. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Он отметил, что для подавления позиций противника даже в небольших населенных пунктах необходимы тысячи реактивных снарядов. Самое сложное при ведении боевых действий в городах — занять высотные здания, за которыми противник следит с помощью дронов, и в них закрепиться.

«Здания — это мертвые зоны. Здания — это множество огневых точек. Здания в городе — это укрытия, которые не берет сверху ни миномет, ни снаряд, если сидеть не на верхнем этаже», — отметил комбат.

Также он рассказал о сложностях в снабжении боевых групп, особенно если их заблокировали украинские военные, а также об эвакуации раненых по маршрутам, находящимся под контролем ВСУ.

Ходаковский посоветовал критичнее относиться к «легковесным заявлениям» о том, что взятие какого-то населенного пункта откроет дорогу на Киев, особенно в ситуации, когда количество боеприпасов ограничено.

«Поэтому все так непросто с городами и городками, особенно в нашем нынешнем положении. Не ждите от наших парней чудес», — резюмировал он свой пост.

Ранее сообщалось, что командир «Востока» сравнил Угледар с Куликовым полем.