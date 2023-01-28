Командир батальона «Восток» сравнил Угледар с Куликовым полем

Командир батальона «Восток» Ходаковский сравнил Угледар с Куликовым полем

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский в своем Telegram-канале сравнил Угледар с Куликовым полем.

По его словам, боевые действия идут с переменным успехом, на одних участках продвигаются российские Вооруженные силы, на других — украинские военные, артиллерия и танки работают с обеих сторон.

«Сейчас это предместье Угледара — и есть то самое Куликово поле в борьбе за этот небольшой шахтный городишко», — заявил Ходаковский.

Командир батальона рассказал, что российские военные 27 января обороняли импровизированный опорный пункт, оборудованный в одном из домов, им удалось при поддержке артиллерии отбросить противника.

Ранее Ходаковский заявил, что тактика ВСУ, обороняющих Угледар, сосредоточена на попытках отрезать наступающие российские передовые отряды контратаками. Однако, по его словам, контратаки ВСУ не носят интенсивного характера и представляют попытки небольших групп отбить какую-либо из занятых российскими войсками позиций.

