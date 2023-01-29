Конгрессмен в США предложил установить в Капитолии бюст Зеленского

Конгрессмен-республиканец Уилсон в США предложил установить в Капитолии бюст Зеленского

Американский конгрессмен-республиканец из Южной Каролины Джо Уилсон предложил установить в здании Капитолия бюст президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Политик представил соответствующий проект резолюции на рассмотрение палаты представителей. Он предложил совету по изящным искусствам купить бюст и демонстрировать его в «подходящей для этого постоянной локации в крыле палаты представителей Капитолия».

Проект резолюции передан на рассмотрение в профильный комитет «по управлению палатой».

Ранее другой конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар возмутился поведением некоторых коллег, отстаивающих интересы украинцев активнее, чем граждан США. Госар подчеркнул, что его избиратели находятся в Аризоне, а не на Украине.

22 декабря Зеленский выступил перед американскими парламентариями на совместном заседании Палаты представителей и сената Конгресса США. Сообщалось, что он потребовал от американских политиков вооружения и дополнительных денег для успешного продолжения боевых действий.