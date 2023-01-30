Раскрыта стоимость самого дешевого жилья на популярном турецком курорте

Стоимость самой дешевой готовой квартиры в Аланье составила 3,8 миллиона рублей

В январе 2023 года стоимость наиболее бюджетного жилья в турецкой Аланье на вторичном рынке оценили в 3,8 миллиона рублей по актуальному курсу евро, что примерно соответствует 49,8 тысячи евро. Информацию о ценах на недвижимость на популярном зарубежном курорте «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании Best House Alanya.

Самая дешевая готовая квартира расположена в Шекерхане. Площадь объекта составляет 40 квадратных метров. Что касается строящегося жилья, то цену наиболее бюджетного дома установили на уровне в четыре миллиона рублей, что приблизительно соответствует 52,5 тысячи евро. Объект представляет собой бунгало метражом в 49 «квадратов», расположенное в районе Карапынар. В сегменте квартир в новых готовых домах наиболее бюджетную из них можно будет приобрести за 4,6 миллиона рублей, или около 60,4 тысячи евро. Лот площадью 55 квадратных метра находится в поселке Авсаллар.

По данным специалистов, всего в январе нынешнего года для покупки в Аланье доступны 20,7 тысячи лотов. Из них наибольшую долю составляют вторичные объекты — их представлено 8,6 тысячи. В сегменте строящегося жилья и в новых домах продается 7,2 тысячи и 4,9 тысячи лотов соответственно.

«Сейчас российский спрос сосредоточен на покупке самого бюджетного жилья с возможностью получения вида на жительство в Турции. Для покупателей, которым нужно получить вид на жительство для подстраховки, стоит обратить внимание на старые дома, которые будут снесены в течение 5-10 ближайших лет. В этом случае владелец квартиры получит эквивалентное новое жилье, а на время строительство застройщик будет обязать компенсировать аренду жилья», — порекомендовала руководитель отдела продаж Best House Alanya Валентина Леденева. Она добавила, что цены на жилье в Турции будут повышаться до президентских выборов, которые пройдут в мае, а затем начнут снижаться, так как местные жители не могут позволить себе купить недвижимость из-за сильно подорожавшего из-за ажиотажного иностранного спроса на нее.

В январе эксперты Best House Alanya пришли к выводу, что бросились скупать жилье в Аланье. По итогам 2022 года спрос на него увеличился на 31,65 процента относительно показателя 2021 года.