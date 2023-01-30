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20:48, 30 января 2023Среда обитания

Раскрыта стоимость самой дешевой студии в Москве

Стоимость самой дешевой студии в Москве оценили в 1,5 миллиона рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В январе 2023 года стоимость наиболее бюджетной квартиры-студии в Москве на вторичном рынке составила 1,5 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

За указанную сумму удастся приобрести апартаменты площадью 11,7 квадратных метра в Академическом районе столицы (ЮЗАО). Лот представляет собой объект особого назначения, расположенный на цокольном этаже здания.

Кроме того, специалисты обнаружили одни из самых дешевых студий в Троицком административном округе — там бюджет стартует от 1,7 миллиона рублей. Замкнул тройку предложений до двух миллионов рублей Юго-Восточный округ (ЮВАО), где продается лот на цокольном этаже за 1,8 миллиона рублей. Напротив, наиболее дорогие студии доступны для покупки в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) — стоимость студий там стартует от 3,86 миллиона рублей. За эту сумму удастся приобрести объект метражом 11,7 «квадрата».

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По словам экспертов, всего в столице на продажу выставлены 2,7 тысячи квартир-студий. Наибольший объем предложения представлен в Новомосковском округе (НАО) — 553 объекта. Кроме того, в тройку вошли Северный (САО) и Юго-Восточный (ЮВАО) округа с 413 и 264 такими лотами соответственно.

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков отметил, что дешевые апартаменты-студии служат интересным источником для инвестиций, так как из-за низкой себестоимости и хорошего арендного потока их можно выгодно сдавать. При этом нормальной практикой стало то, что такие помещения сегодня часто продают вместе с уже действующим арендатором. Среди важных критериев хорошего помещения для сдачи Летенков выделил такие, как наличие окон и коммуникаций.

В январе аналитики ЦИАН пришли к выводу, что стоимость самой дешевой студии в Центральном округе (ЦАО) Москвы составила 2,2 миллиона рублей. По их данным, лот площадью 13 квадратных метров расположен в Колобовском переулке в цоколе дома 1917 года постройки.

Полина Кислицына
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