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19:59, 26 января 2023Среда обитания

Раскрыта стоимость самой дешевой студии в центре Москвы

ЦИАН: стоимость самой дешевой студии в центре Москвы оценили в 2,2 миллиона рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Стоимость самой дешевой студии в Центральном административном округе Москвы (ЦАО) оценили в 2,2 миллиона рублей. Цены на наиболее бюджетные объекты в центре столицы «Ленте.ру» раскрыли аналитики ЦИАН.

Самый дешевый лот в ЦАО расположен в Колобовском переулке, в цоколе дома 1917 года постройки. Его площадь составляет 13 квадратных метров. В нескольких минутах ходьбы от него находится цирк на Цветном бульваре. Эксперты отметили, что объект имеет инвестиционный материал — согласно оценкам продавца, его аренда будет стоить до 35 тысяч рублей в месяц и позволит за пять лет окупить затраты на него.

Второй по дешевизне студией оказался лот площадью 13,7 «квадрата» в Стрельбищенском переулке — менее чем в километре от делового центра «Москва-Сити». Его стоимость со скидкой установилась на уровне в 2,39 миллиона рублей. Объект подключен ко всем инженерным коммуникациям и прошел предчистовую отделку. Солнечный свет попадает в помещение через окна в приямках.

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Замкнула тройку студия на втором этаже кирпичной шестиэтажки на Нижней Красносельской улице стоимостью в 2,80 миллиона рублей. Она расположена между станциями метро «Красносельская» и «Бауманская», недалеко от трех вокзалов. Площадь лота — 12 «квадратов». Специалисты отметили, что квартира требует ремонта.

В декабре эксперты портала «Мир квартир» рассказали, что самую дешевую квартиру на вторичном рынке Москвы можно купить за 2,8 миллиона рублей. По их данным, речь идет о студии площадью 11 квадратных метров, расположенной на первом этаже девятиэтажки 1968 года постройки, недалеко от станции метро «Щелковская».

Полина Кислицына
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