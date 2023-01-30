Оценено состояние попавшего в больницу Николая Дроздова

Композитор Дмитрий Дунаев заявил, что у попавшего в больницу Дроздова нормальное состояние

Телеведущий Николай Дроздов, ранее попавший в больницу с переломами ребер, чувствует себя нормально. Его состояние в разговоре с РИА Новости оценил друг Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

«Состояние [Дроздова] нормальное, все хорошо», — заявил Дунаев. Он отметил, что дата выписки телеведущего пока не известна. Композитор предположил, что Дроздов может пробыть в больнице еще неделю или немного дольше.

29 января стало известно, что экс-ведущий программы «В мире животных» был госпитализирован в Москве с многочисленными переломами ребер. Его друг, художник Константин Мирошник сообщил, что ведущий получил травмы при падении на улице.

Позднее жена Дроздова подтвердила, что он находится в больнице после неудачного падения. По ее словам, ведущего перевели в обычную палату. Она также указала, что Дроздова ожидает длительный процесс восстановления. Дунаев также опроверг информацию о том, что телеведущий находился в реанимации.