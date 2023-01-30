Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:08, 30 января 2023Интернет и СМИ

Оценено состояние попавшего в больницу Николая Дроздова

Композитор Дмитрий Дунаев заявил, что у попавшего в больницу Дроздова нормальное состояние

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Телеведущий Николай Дроздов, ранее попавший в больницу с переломами ребер, чувствует себя нормально. Его состояние в разговоре с РИА Новости оценил друг Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

«Состояние [Дроздова] нормальное, все хорошо», — заявил Дунаев. Он отметил, что дата выписки телеведущего пока не известна. Композитор предположил, что Дроздов может пробыть в больнице еще неделю или немного дольше.

29 января стало известно, что экс-ведущий программы «В мире животных» был госпитализирован в Москве с многочисленными переломами ребер. Его друг, художник Константин Мирошник сообщил, что ведущий получил травмы при падении на улице.

Позднее жена Дроздова подтвердила, что он находится в больнице после неудачного падения. По ее словам, ведущего перевели в обычную палату. Она также указала, что Дроздова ожидает длительный процесс восстановления. Дунаев также опроверг информацию о том, что телеведущий находился в реанимации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске
Визажистка с накладными ресницами в рекламе туши стала причиной скандала в сети
Полиция задержала безработного россиянина за призывы к свержению власти
В бывших магазинах Zara появится специальная коллекция для России
В Госдуме заявили о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей
Москва понадеялась на смену власти в Европе
Спрогнозированы сроки генерального сражения на Украине
«Одноклассники» подарили вторую жизнь популярному в СССР развлечению
Зеленский потребовал от Макрона не допускать российских спортсменов к Олимпиаде
Лавров пригрозил последствиями в случае размещения ядерного оружия в Южной Корее
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.