Бывший замглавкома ВВС России оценил планы по передаче Украине истребителей F-16

Генерал Бижев: для управления польскими истребителями F-16 у Украины нет летчиков

Бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам противовоздушной обороны, генерал-лейтенант Айтеч Бижев оценил планы Польши по передаче Украине американских истребителей F-16 в рамках военной помощи. Свое мнение он высказал в комментарии «Радиоточке НСН».

По словам специалиста, у Киева нет подготовленных летчиков, которые могли бы управлять данными самолетами, а процесс их обучения для ведения боевых действий может занять два-три года.

«Если у Польши всего их (F-16 — прим. «Ленты.ру») 50, то это один полк, который состоит из 40 самолетов. Тогда Польша должна передать и систему управления, а кто их будет обслуживать? Передают ли боеприпасы? Поэтому заявление просто передать самолеты ни о чем не говорит», — заключил генерал.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

Информация о намерении Киева получить от Запада 24 F-16 в рамках первой фазы новой помощи появилась в конце января. При этом отмечалось, что власти якобы рассматривают и другие варианты — например, шведские самолеты Gripen и французские Rafale.