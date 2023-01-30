Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:31, 30 января 2023Россия

Бывший замглавкома ВВС России оценил планы по передаче Украине истребителей F-16

Генерал Бижев: для управления польскими истребителями F-16 у Украины нет летчиков

Фото: Chip East / Reuters

Бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам противовоздушной обороны, генерал-лейтенант Айтеч Бижев оценил планы Польши по передаче Украине американских истребителей F-16 в рамках военной помощи. Свое мнение он высказал в комментарии «Радиоточке НСН».

По словам специалиста, у Киева нет подготовленных летчиков, которые могли бы управлять данными самолетами, а процесс их обучения для ведения боевых действий может занять два-три года.

«Если у Польши всего их (F-16 — прим. «Ленты.ру») 50, то это один полк, который состоит из 40 самолетов. Тогда Польша должна передать и систему управления, а кто их будет обслуживать? Передают ли боеприпасы? Поэтому заявление просто передать самолеты ни о чем не говорит», — заключил генерал.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

Информация о намерении Киева получить от Запада 24 F-16 в рамках первой фазы новой помощи появилась в конце января. При этом отмечалось, что власти якобы рассматривают и другие варианты — например, шведские самолеты Gripen и французские Rafale.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Берлине поддержали отказ Шольца от поставок истребителей Киеву
Стоматолог призвал пить кофе через трубочку
Иран потребовал от Киева ответить за слова Подоляка
Российская ипотека подешевела
Чемпион ОИ выступил против участия россиян в Играх-2024 в нейтральном статусе
Франция и Австралия договорились производить снаряды для Украины
Премьер Эстонии сплела сети для Украины
Бывший замглавкома ВВС России оценил планы по передаче Украине истребителей F-16
Россияне массово столкнулись с проблемами при попытке получить визу в Китай
13-летняя школьница упала с 17 этажа жилой высотки в российском городе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.