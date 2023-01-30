Польша назвала условие передачи Украине истребителей F-16

Премьер Польши Моравецкий: передача Украине истребителей возможна в координации с НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО. Такое высказанное им условие приводит РИА Новости.

Моравецкий, отвечая на вопрос о готовности передать боевые самолеты, объяснил, что любая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно, передаваться в согласовании со странами НАТО. «Здесь мы будем действовать в полной координации», — добавил он.

Ранее в январе стало известно, что Польша весной прошлого года передала Украине несколько истребителей МиГ-29 под видом запчастей.

При этом в ноябре сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена вынудила Польшу не поставлять Киеву в марте 2022 года советские истребители МиГ-29 после настойчивой просьбы со стороны Китая.

Моравецкий также заявил, что Польша передаст Украине 60 танков, в число которых входят не только 14 немецких Leopard, но и 30 танков PT-91, а также другие модернизированные машины.