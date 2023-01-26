Стало известно о передаче Польшей МиГ-29 Украине под видом запчастей

Dziennik Gazeta Prawna: Польша передала Украине несколько МиГ-29 под видом запчастей

Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29 под видом запчастей. Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna.

«Еще весной прошлого года Польша по частям после большого спора о том, следует ли и как передавать самолеты, поставила украинцам определенное количество МиГ-29. Только способом — назовем его условно — "комбинированным". Фюзеляж или крылья — это ведь тоже запасные части», — рассказал изданию источник в польском правительстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 25 января разговаривал с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. «Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину. Это мечта. И это задача», — сказал он в тот же день, когда США приняли решение поставить на Украину 31 танк Abrams.

До этого советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев может получить от Запада все что угодно, кроме ядерного оружия.