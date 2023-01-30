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14:18, 30 января 2023Мир

В России прокомментировали содействие Ирану после атаки беспилотников

Замглавы МИД России Руденко: Тегеран не обращался к Москве по поводу атак БПЛА в Иране
Андрей Руденко

Андрей Руденко. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Тегеран не обращался к Москве по поводу атак с использованием беспилотников на объекты Минобороны исламской республики. Об этом заявили в МИД России, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По официальной линии к нам таких обращений пока не было», — уточнил замглавы российского МИД Андрей Руденко, комментируя содействие Москвы по поводу ситуации с атакой БПЛА.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает атаку на военный объект в Иране, российские спецслужбы анализируют полученную информацию для составления полной картины произошедшего и определения страны-исполнителя.

В ночь на 29 января израильские БПЛА атаковали склад завода боеприпасов в иранском Исфахане, а также заводы по производству иранских беспилотников Shahed-136 и Mohajer-6. Согласно официальной позиции Киева, Иран поставляет их России.

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Варвара Кошечкина
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