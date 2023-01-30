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16:16, 30 января 2023Мир

Рябков оценил отношения Москвы и Вашингтона в разговоре с новым послом США

Замглавы МИД Рябков встретился с новым послом США Трейси и обсудил отношения стран
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с новым послом США в Москве Линн Трейси, она передала ему копии верительных грамот. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Помимо этого, в разговоре с послом Рябков оценил отношения между Москвой и Вашингтоном. «В ходе состоявшейся беседы по некоторым актуальным вопросам двусторонних отношений, резко обострившихся в последнее время по вине Вашингтона, главе американской дипмиссии было указано на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США», — говорится на сайте ведомства.

Российский дипломат также отметил: Москва ждет, что Трейси будет следовать «требованиям российских законов», соблюдать «нормы и обычаи» и придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела страны.

Ранее сама Трейси говорила, что уделит особое внимание поддержанию диалога Москвы и Вашингтона, а также направит усилия для укрепления связи между российским и американским народом.

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Виктория Кондратьева
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