Новый посол США в России назвала цель своей работы на новой должности

Посол США Трейси заявила, что направит усилия на поддержание диалога Москвы и Вашингтона

Новый посол США в Москве Линн Трейси заявила, что на новой должности уделит особое внимание поддержанию диалога Москвы и Вашингтона, а также направит усилия для укрепления связи между российским и американским народом. О цели работы нового американского дипломатического представителя рассказала пресс-служба посольства США в России в Twitter.

Также пресс-служба опубликовала фото со встречи Линн Трейси с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, на которой она получила заверенную копию верительной грамоты.

В момент ее визита в российский МИД у здания ведомства собралось около 50 человек, которые организовали акцию протеста против политики США. Митингующие скандировали «Америка — страна-террорист», «война — бизнес США» и «зачем вы приехали?»

