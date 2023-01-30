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15:13, 30 января 2023Мир

Новый посол США в России назвала цель своей работы на новой должности

Посол США Трейси заявила, что направит усилия на поддержание диалога Москвы и Вашингтона

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Новый посол США в Москве Линн Трейси заявила, что на новой должности уделит особое внимание поддержанию диалога Москвы и Вашингтона, а также направит усилия для укрепления связи между российским и американским народом. О цели работы нового американского дипломатического представителя рассказала пресс-служба посольства США в России в Twitter.

Также пресс-служба опубликовала фото со встречи Линн Трейси с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, на которой она получила заверенную копию верительной грамоты.

В момент ее визита в российский МИД у здания ведомства собралось около 50 человек, которые организовали акцию протеста против политики США. Митингующие скандировали «Америка — страна-террорист», «война — бизнес США» и «зачем вы приехали?»

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Виктория Кондратьева
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