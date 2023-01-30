Нового посла США встретили в России скандированием «Америка — страна-террорист»

Нового посла США в РФ Линн Трейси встретили у здания МИД РФ антиамериканскими лозунгами

Новый посол США в Москве Линн Трейси прибыла в здание российского МИД, ее встретила толпа митингующих, скандирующих антиамериканские лозунги. Об этом сообщает РИА Новости.

На записи можно услышать, как митингующие скандируют «Америка — страна-террорист», «война — бизнес США» и «зачем вы приехали?» Посол вышла из автомобиля с американскими дипломатическими номерами под защитой российских полицейских и направилась на встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергем Рябковым для вручения ей верительных грамот.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России ожидают от нового посла учета ошибок Майкла Макфола, который занимал эту должность с 2012 по 2014 год. Она понадеялась, что Трейси не будет повторять их. Также дипломат указана на понимание того, что у Трейси сейчас «нет свободы маневра».