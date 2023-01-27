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15:53, 27 января 2023Мир

МИД России озвучил ожидания от нового посла США

Мария Захарова призвала нового посла США Трейси не вмешиваться в дела России

Фото: U.S. State Dept. / AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова озвучила ожидания от нового посла США в Москве Линн Трейси. Дипломата цитирует ТАСС.

По словам Захаровой, в России ожидают, что новый посол учтет ошибки Майкла Макфола, который занимал эту должность с 2012 по 2014 год, и не будет повторять их. Также представитель дипведомства заявила о понимании того, что у Трейси сейчас «нет свободы маневра».

Захарова призвала нового посла США не вмешиваться в дела России. Она также заявила, что не видит возможности для улучшения российско-американских отношений из-за «фактически объявленной Вашингтоном гибридной войны». «Прогрессом, наверное, было бы неухудшение двусторонних отношений, но и в это верится с трудом», — добавила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что Линн Трейси посетит Министерство иностранных дел России и вручит копии верительных грамот, после чего сможет приступить к исполнению своих обязанностей в качестве посла.

Трейси прибыла в Москву 25 января. Перед этим в Вашингтоне с ней встретился посол России в США Анатолий Антонов. Детали встречи не раскрывались​​​.

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Антон Похиляк
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