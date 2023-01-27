Анонсирован визит нового посла США в МИД России

Анонсирован визит нового посла США в Москве Трейси в МИД России

Новый посол США в Москве Линн Трейси посетит Министерство иностранных дел России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

«В ходе встречи госпожа Трейси вручит копии верительных грамот, после чего она сможет приступить к исполнению своих обязанностей в качестве посла», — сказала она, добавив, что американского дипломата встретит замглавы российского дипведомства Сергей Рябков.

Ранее сообщалось, что Трейси прибыла в Москву. Отмечается, что дипломат будет работать с властями России над возможностью возобновления выдачи виз в Москве. Также она займется увеличением численности персонала американского посольства, добиваясь того, чтобы дипмиссия могла возобновить выполнение базовых функций.