Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:22, 27 января 2023Мир

Анонсирован визит нового посла США в МИД России

Анонсирован визит нового посла США в Москве Трейси в МИД России

Фото: Sputnik / РИА Новости

Новый посол США в Москве Линн Трейси посетит Министерство иностранных дел России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

«В ходе встречи госпожа Трейси вручит копии верительных грамот, после чего она сможет приступить к исполнению своих обязанностей в качестве посла», — сказала она, добавив, что американского дипломата встретит замглавы российского дипведомства Сергей Рябков.

Ранее сообщалось, что Трейси прибыла в Москву. Отмечается, что дипломат будет работать с властями России над возможностью возобновления выдачи виз в Москве. Также она займется увеличением численности персонала американского посольства, добиваясь того, чтобы дипмиссия могла возобновить выполнение базовых функций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В управделами президента России прокомментировали ЧП с Ми-8 во Внуково
Абхазия ввела бесполетные зоны
В Германии сравнили главу МИД со слоном из-за слов о «войне против России»
Финского журналиста осудили за статью о слежке за российскими военными
Собчак ответила увидевшим в ее образе поддержку Украины фразой «лечитесь уже»
Названы слабые места обещанных Киеву танков Abrams
Мужчина напал на фиксировавшего нарушения ПДД инспектора в Москве
В ЦБ высказались о судьбе ипотеки с околонулевыми ставками
Брокерам посоветовали предупреждать клиентов о рисках принудительной конвертации
Финляндия временно остановила рассмотрение части заявок на убежище для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.