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02:57, 26 января 2023Мир

Новый посол США в России прибыла в Москву

Посольство США в России сообщило, что новый посол Линн Трейси прибыла в Москву

Фото: Telegram-канал посольства США в Москве

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом сообщается в Telegram американского диппредставительства.

«С возвращением в Россию, посол Трейси!», — говорится в сообщении.

О том, что Трейси прибудет в российскую столицу в конце января, ранее говорил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс. По прибытии она должна будет представить верительные грамоты.

Такую же примерную дату называл и замглавы российского МИД Сергей Рябков. По его словам, Москва продолжит обсуждать с послом вопросы по раздражителям в российско-американских отношениях.

Трейси будет работать с властями России над возможностью возобновления выдачи виз в Москве. Также дипломат займется увеличением численности персонала американского посольства, добиваясь того, чтобы дипмиссия могла возобновить выполнение базовых функций.

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Марина Совина
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