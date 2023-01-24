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23:29, 24 января 2023Мир

Названы сроки начала работы нового посла США в России

Госдеп сообщил, что посол США в России Трейси приступит к работе до конца января
Линн Трейси

Линн Трейси. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс назвал сроки прилета в Москву и начала работы нового посла США в России Линн Трейси. По его словам, она должна прибыть в российскую столицу до конца месяца, сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что посол Трейси в ближайшие дни отправится в Российскую Федерацию», — заявил Прайс, отметив, что по прибытии она должна будет представить верительные грамоты. Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что Трейси приедет в Москву не позднее конца января.

Он уточнил, что в настоящее время Трейси находится в Вашингтоне, где проводит ряд совещаний. Прайс также подтвердил, что она встретилась с российским послом в США Анатолием Антоновым.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал, что глава посольства США в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни, отметив, что Москва продолжит обсуждать с послом вопросы по раздражителям в российско-американских отношениях.

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Марина Совина
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