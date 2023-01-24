Посол Антонов встретился в Вашингтоне с новым послом США

Посол России Антонов встретился в Вашингтоне с уезжающей в Москву новым послом США Трейси

Посол России в США Анатолий Антонов встретился с уезжающей в Москву главой американской дипмиссии в России Линн Трейси. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в российской резиденции в Вашингтоне, сообщили в посольстве России. Детали встречи не раскрывались​​​.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни. Дипломат также заявил, что Москва продолжит обсуждать с послом вопросы по раздражителям в российско-американских отношениях.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Трейси будет работать с властями России над возможностью возобновления выдачи виз в Москве. Также дипломат займется увеличением численности персонала американского посольства, добиваясь того, чтобы дипмиссия могла возобновить выполнение базовых функций.