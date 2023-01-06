США и Россия начнут работу над возобновлением выдачи американских виз в Москве

Новый посол США Линн Трейси будет работать с РФ над возобновлением выдачи виз в Москве

Новый посол США в России Линн Трейси будет работать с властями РФ над возможностью возобновления выдачи виз в Москве. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

По его словам, Трейси будет работать над увеличением численности персонала американского посольства, добиваясь того, чтобы дипмиссия могла возобновить выполнение базовых функций, в том числе, потенциально, выдачу виз.

Как отметил дипломат, такой исход отвечал бы интересам обеих стран.

28 ноября прошлого года временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд сообщила, что Вашингтон пытается найти доступную страну для выдачи гражданам России иммиграционных виз. По ее словам, в США осознают сложность приезда в Варшаву, поэтому для этой цели определяются «другие, более доступные для россиян места».