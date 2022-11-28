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06:24, 28 ноября 2022Мир

В дипмиссии США заявили о поиске доступной страны для выдачи виз россиянам

Дипломат Руд: США начали процесс замены Польши для выдачи россиянам иммиграционных виз
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Фото: Станислав Тихомиров / «Коммерсантъ»

Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд сообщила, что Вашингтон пытается найти доступную страну для выдачи гражданам России иммиграционных виз. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметила, что в США осознают сложность приезда в Варшаву, поэтому для этой цели определяются «другие, более доступные для россиян места».

По словам Руд, Соединенные Штаты «по-прежнему готовы принимать россиян, которые хотят побывать в стране или приехать к нам учиться».

Уточняется, что численность сотрудников консульского отдела в посольстве резко сократилось, и большую часть своего времени они тратят на работу с американскими гражданами, в том числе с заключенными. «Пока мы не в состоянии предоставлять полный набор консульских услуг, российские граждане могут обращаться за американскими визами в любой стране, где есть посольство США», — добавила поверенная в делах США.

Ранее секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер заявила, что россияне по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на действия Варшавы по выдаче туристических виз россиянам. «Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет», — объяснила она.

Марина Совина
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