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14:02, 30 января 2023Мир

Новый посол США впервые прибыла в МИД России

Новый посол США в Москве Трейси впервые прибыла в МИД России

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Новый посол США в Москве Линн Трейси впервые на этой должности прибыла в МИД России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, дипломат зашла в здание российского внешнеполитического ведомства без комментариев. Ожидается, что она встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, чтобы вручить ему копии верительных грамот. После этого она сможет приступить к исполнению своих обязанностей.

Корреспондент ТАСС передает, что около 50 человек собрались у здания МИД на акцию протеста против политики США в связи с приездом Трейси.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России ожидают от нового посла учета ошибок Майкла Макфола, который занимал эту должность с 2012-го по 2014 год. Она понадеялась, что Трейси не будет повторять их. Также дипломат указана на понимание того, что у Трейси сейчас «нет свободы маневра».

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Виктория Кондратьева
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